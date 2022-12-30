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今日の注目スケジュール：中経常収支確定値、米MNIシカゴ購買部協会景気指数、露GDPなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中経常収支確定値、米MNIシカゴ購買部協会景気指数、露GDPなど
＜国内＞
19:00 外国為替平衡操作の実施状況(11月29日-12月28日)
大納会
＜海外＞
19:30 印・財政赤字(11月) 1兆3828億8千万ルピー
21:00 印・インフラ産業8業種(11月) 0.1％
21:00 南ア・貿易収支(11月) 100億ランド -43億ランド
23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(12月) 40.0 37.2
25:00 露・GDP(7-9月) -3.7％
中・経常収支確定値(7-9月) 1440億ドル
米・債券市場は短縮取引
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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