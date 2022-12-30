ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中経常収支確定値、米MNIシカゴ購買部協会景気指数、露GDPなど

2022年12月30日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中経常収支確定値、米MNIシカゴ購買部協会景気指数、露GDPなど
＜国内＞
19:00　外国為替平衡操作の実施状況(11月29日-12月28日)


大納会


＜海外＞
19:30　印・財政赤字(11月)　　1兆3828億8千万ルピー
21:00　印・インフラ産業8業種(11月)　　0.1％
21:00　南ア・貿易収支(11月)　100億ランド　-43億ランド
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(12月)　40.0　37.2
25:00　露・GDP(7-9月)　　-3.7％


中・経常収支確定値(7-9月)　　1440億ドル

米・債券市場は短縮取引


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る