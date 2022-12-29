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出来高変化率ランキング（10時台）～ヨシムラフード、コーエーテクモなどがランクイン

2022年12月29日 10:52

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記事提供元：フィスコ

*10:52JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ヨシムラフード、コーエーテクモなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月29日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6083＞ ERI　HD　　　　 878200 　112840　 678.27% 17.32%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　691200 　129960　 431.86% 6.42%
＜2840＞ iFEナ100無　　30689 　6796.4　 351.55% -1.2%
＜3549＞ クスリのアオキ　　　381800 　109880　 247.47% -11.24%
＜2752＞ フジオフード　　　　480100 　149360　 221.44% -3.62%
＜4541＞ 日医工　　　　　　　8321600 　2897680　 187.18% -3.54%
＜2195＞ アミタHD　　　　　349300 　131960　 164.7% 16.24%
＜3452＞ ビーロット　　　　　373600 　154360　 142.03% -4.75%
＜6547＞ グリーンズ　　　　　131200 　60120　 118.23% 6.82%
＜2884＞* ヨシムラフード　　　466200 　226840　 105.52% 5.1%
＜3635＞* コーエーテクモ　　　670600 　340360　 97.03% 6%
＜9519＞ レノバ　　　　　　　2567800 　1380060　 86.06% -0.98%
＜4825＞ WNIウェザー　　　61800 　33920　 82.19% 3.48%
＜2702＞ マクドナルド　　　　1799400 　1062280　 69.39% -2.16%
＜3197＞ すかいらーく　　　　4115400 　2447820　 68.13% -3.14%
＜2211＞ 不二家　　　　　　　229600 　137660　 66.79% -3.21%
＜1330＞ 上場225　　　　　33300 　20280　 64.2% -1.28%
＜6182＞* メタリアル　　　　　185300 　116100　 59.6% 9.16%
＜1475＞ iSTOPIX　　　126948 　80715.2　 57.28% -0.87%
＜9612＞ ラックランド　　　　78600 　50180　 56.64% -5.22%
<9565>* ウェルプレイドR　　381300 　245780　 55.14% 12.48%
<4221> 大倉工　　　　　　　146300 　96880　 51.01% -7.77%
<2569>* 上場NSQA　　　　257660 　171650　 50.11% -1.04%
<2986>* LAHD　　　　　　172300 　115240　 49.51% -9.22%
<3196> ホットランド　　　　231100 　155200　 48.9% -2.26%
<2216> カンロ　　　　　　　107800 　72820　 48.04% -7.27%
<3302> 帝繊維　　　　　　　233100 　159760　 45.91% -6.14%
<2982> ADワークスG　　　783500 　546020　 43.49% -3.36%
<3091> ブロンコB　　　　　125700 　90160　 39.42% -1.81%
<3486> グローバルリンク　　116300 　84640　 37.41% -4.3%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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