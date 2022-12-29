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出来高変化率ランキング（10時台）～ヨシムラフード、コーエーテクモなどがランクイン
*10:52JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ヨシムラフード、コーエーテクモなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月29日 10:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6083＞ ERI HD 878200 112840 678.27% 17.32%
＜6264＞ マルマエ 691200 129960 431.86% 6.42%
＜2840＞ iFEナ100無 30689 6796.4 351.55% -1.2%
＜3549＞ クスリのアオキ 381800 109880 247.47% -11.24%
＜2752＞ フジオフード 480100 149360 221.44% -3.62%
＜4541＞ 日医工 8321600 2897680 187.18% -3.54%
＜2195＞ アミタHD 349300 131960 164.7% 16.24%
＜3452＞ ビーロット 373600 154360 142.03% -4.75%
＜6547＞ グリーンズ 131200 60120 118.23% 6.82%
＜2884＞* ヨシムラフード 466200 226840 105.52% 5.1%
＜3635＞* コーエーテクモ 670600 340360 97.03% 6%
＜9519＞ レノバ 2567800 1380060 86.06% -0.98%
＜4825＞ WNIウェザー 61800 33920 82.19% 3.48%
＜2702＞ マクドナルド 1799400 1062280 69.39% -2.16%
＜3197＞ すかいらーく 4115400 2447820 68.13% -3.14%
＜2211＞ 不二家 229600 137660 66.79% -3.21%
＜1330＞ 上場225 33300 20280 64.2% -1.28%
＜6182＞* メタリアル 185300 116100 59.6% 9.16%
＜1475＞ iSTOPIX 126948 80715.2 57.28% -0.87%
＜9612＞ ラックランド 78600 50180 56.64% -5.22%
<9565>* ウェルプレイドR 381300 245780 55.14% 12.48%
<4221> 大倉工 146300 96880 51.01% -7.77%
<2569>* 上場NSQA 257660 171650 50.11% -1.04%
<2986>* LAHD 172300 115240 49.51% -9.22%
<3196> ホットランド 231100 155200 48.9% -2.26%
<2216> カンロ 107800 72820 48.04% -7.27%
<3302> 帝繊維 233100 159760 45.91% -6.14%
<2982> ADワークスG 783500 546020 43.49% -3.36%
<3091> ブロンコB 125700 90160 39.42% -1.81%
<3486> グローバルリンク 116300 84640 37.41% -4.3%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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