FフォースG　大幅に反発、23年5月期の営業利益予想を上方修正、ネット広告需要高まる／新興市場スナップショット

*09:23JST ＜7068＞ FフォースG 339 +34

大幅に反発。23年5月期の営業利益予想を従来の8.48億円から9.47億円（前期実績9.30億円）に上方修正している。プロフェッショナルサービス事業で新規顧客からのインターネット広告需要の高まりを受け、広告予算が増加傾向で推移しているため。第2四半期累計（22年6-11月）は前年同期比20.7％減の4.02億円で着地した。新規顧客からのインターネット広告予算が想定以上に増加し、会社計画（3.60億円）を上回った。《ST》