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東京為替：ドル・円は132円40銭近辺で推移、米国株高を意識したドル買いも
記事提供元：フィスコ
*09:22JST 東京為替：ドル・円は132円40銭近辺で推移、米国株高を意識したドル買いも
22日午前の東京市場でドル・円は132円40銭台で推移。米国株高を意識したドル買いが観測されたが、132円台後半には顧客筋などのドル買いが観測されており、ドルは21日の終値近辺で上げ渋っている。ここまでの取引レンジはドル・円は132円28銭から132円48銭、ユーロ・円は140円31銭から140円51銭、ユーロ・ドルは1.0604ドルから1.0612ドル。《MK》
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