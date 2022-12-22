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東京為替：ドル・円は132円40銭近辺で推移、米国株高を意識したドル買いも

2022年12月22日 09:22

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記事提供元：フィスコ

*09:22JST 東京為替：ドル・円は132円40銭近辺で推移、米国株高を意識したドル買いも
22日午前の東京市場でドル・円は132円40銭台で推移。米国株高を意識したドル買いが観測されたが、132円台後半には顧客筋などのドル買いが観測されており、ドルは21日の終値近辺で上げ渋っている。ここまでの取引レンジはドル・円は132円28銭から132円48銭、ユーロ・円は140円31銭から140円51銭、ユーロ・ドルは1.0604ドルから1.0612ドル。《MK》

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