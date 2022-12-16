*07:33JST NY原油：続落で76.11ドル、欧米株安やドル高を嫌気

NY原油先物1月限は続落（NYMEX原油1月限終値：76.11 ↓1.17）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比-1.17ドルの76.11ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは75.33ドル-77.77ドル。欧米中央銀行の政策金利は大幅に上昇するとの見方が増えていること、欧米株安、ドル高を意識して75.33ドルまで売られた。需給ひっ迫の思惑はやや後退。通常取引終了後の時間外取引では主に76ドル台で推移。《FA》