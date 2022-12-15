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Delta-FlyPharmaは新株予約権の大量行使が好感され一段と出直って始まる

2022年12月15日 10:24

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■米国でのオーファンドラッグ指定を好感する相場に弾み

　Delta-Fly　Pharma<4598>(東証グロース)は12月15日、一段と出直って始まり、取引開始後は6%高の1040円(56円高)をつけ、このところの出直り相場で高値に進んでいる。14日付で第5回新株予約権の大量行使を発表。将来的な需給のゆるみが軽減されることになり、好感されている。

　このところの相場は12月6日付で「米国FDAによるDFP-10917のオーファンドラッグ指定」を発表した翌日から出直りを強めている。第5回新株予約権は、第6回新株予約権と同時に発行し、12月5日を割当日として、マッコーリー・バンク・リミテッドが引き受けた。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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