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グッドスピード　行使価額修正条項付第3回新株予約権の行使完了及び月間行使状況

2022年12月13日 15:57

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記事提供元：フィスコ

*15:57JST グッドスピード---行使価額修正条項付第3回新株予約権の行使完了及び月間行使状況
グッドスピード＜7676＞は、12日、第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権について、権利行使がすべて完了したため、2022年12月(12月1日から12月12日)における月間行使状況を発表。
12月中に行使された新株予約権の数は472個で、交付株式数は47,200株、現時点における累計行使新株予約権の数は6,300個(630,000株)となった。《NS》

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