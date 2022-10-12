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10/12の強弱材料

2022年10月12日 08:56

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記事提供元：フィスコ

*08:56JST 10/12
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（29239.19、+36.31）
・1ドル＝145.80-90円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・日経平均は下落（26401.25、-714.86）
・ナスダック総合指数は下落（10426.19、-115.91）
・シカゴ日経先物は下落（26350、大阪比-80）
・SOX指数は下落（2218.49、-56.85）
・VIX指数は上昇（33.63、+1.18）
・米原油先物は下落（89.35、-1.78）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・コア機械受注（8月）
・日銀営業毎旬報告（10月10日現在）
・工作機械受注（9月）
・ソシオネクストが新規上場
・東宝など決算発表
・韓国中央銀行が政策金利発表
・インド鉱工業生産（8月）
・インド消費者物価指数（9月）
・英鉱工業生産指数（8月）
・英商品貿易収支（8月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（8月）
・米生産者物価コア指数（9月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月20、21日会合分）
・国際金融協会（IIF）年次総会で黒田日銀総裁、ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁
らが講演
・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議（13日まで）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・カザフスタンアジア相互協力信頼醸成措置会議（CICA）首脳会議（13日まで）
・香港英商会会合（13日まで）、香港行政長官が基調演説
・米10年物国債入札
・英5年物国債入札
・独10年物国債入札
・ブラジルは休場《ST》

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