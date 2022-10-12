10/12の強弱材料

*08:56JST 10/12

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（29239.19、+36.31）

・1ドル＝145.80-90円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（26401.25、-714.86）

・ナスダック総合指数は下落（10426.19、-115.91）

・シカゴ日経先物は下落（26350、大阪比-80）

・SOX指数は下落（2218.49、-56.85）

・VIX指数は上昇（33.63、+1.18）

・米原油先物は下落（89.35、-1.78）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・コア機械受注（8月）

・日銀営業毎旬報告（10月10日現在）

・工作機械受注（9月）

・ソシオネクストが新規上場

・東宝など決算発表

・韓国中央銀行が政策金利発表

・インド鉱工業生産（8月）

・インド消費者物価指数（9月）

・英鉱工業生産指数（8月）

・英商品貿易収支（8月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（8月）

・米生産者物価コア指数（9月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月20、21日会合分）

・国際金融協会（IIF）年次総会で黒田日銀総裁、ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁

らが講演

・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議（13日まで）

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・カザフスタンアジア相互協力信頼醸成措置会議（CICA）首脳会議（13日まで）

・香港英商会会合（13日まで）、香港行政長官が基調演説

・米10年物国債入札

・英5年物国債入札

・独10年物国債入札

・ブラジルは休場《ST》