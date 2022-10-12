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NY原油：続落で89.35ドル、ドル高などを意識した売りが強まる
記事提供元：フィスコ
*07:30JST NY原油：続落で89.35ドル、ドル高などを意識した売りが強まる
NY原油先物11月限は続落（NYMEX原油11月限終値：89.35 ↓1.78）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比-1.78ドルの89.35ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは87.91ドル-91.35ドル。アジア市場で91.35ドルまで買われたが、ドル高などを意識してじり安となり、ニューヨーク市場の終盤にかけて87.91ドルまで一段安となった。88ドル近辺では押し目買いが観測されており、原油先物の下げ幅はやや縮小。通常取引終了後の時間外取引では主に88ドル台で推移。《FA》
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