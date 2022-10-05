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「サンローラン リヴ・ドロワ」のアイテムをオンラインで発売 日本でも購入可能に
記事提供元：アパレルウェブ
「サンローラン（SAINT LAURENT）」が「サンローラン リヴ・ドロワ（SAINT LAURENT RIVE DROITE）」のアイテムを2022年10月5日に公式オンラインストアで発売。仏パリと米ロサンゼルスのみ店舗を展開し、公式オンラインストアでは日本でも購入可能になる。
「リヴ・ドロワ（RIVE DROITE）」は、1960年代にファッションとラグジュアリーの大衆化に貢献した「サンローラン リヴ・ゴーシュ（SAINT LAURENT RIVE GAUCHE）」ラインに呼応した名称で、「サンローラン リヴ・ドロワ」は、クリエイティブ・ディレクターのアンソニー・ヴァカレロがキュレーターをつとめるクリエイティブで文化的な空間を指す。
「サンローラン リヴ・ドロワ」では、エクスクルーシブアイテムやリミテッドエディション、書籍、ヴィンテージ品、音楽、写真などの幅広い商品を、アートやパフォーマンス、エキシビジョン、イベントや文化的な交流と融合させ表現。ライフスタイルに向けた新しい方向性を示している。
アンソニーによるコンセプトのもと、「サンローラン」の世界観とそのDNAの拡大に向けて、クリエイティブやデザイン分野から幅広く多岐にわたる新たな提案することで、今の「サンローラン」の世界観を表現している。
■「サンローラン」特設サイト
※この記事はアパレルウェブより提供を受けて配信しています。
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