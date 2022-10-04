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グローバルセキュ　上場来高値、サイバーセキュリティ対策をパッケージ化したサブスクの提供開始／新興市場スナップショット

2022年10月4日 09:56

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記事提供元：フィスコ

*09:56JST ＜4417＞ グローバルセキュ 6930 +50
上場来高値。サイバーセキュリティ対策に必要なアイテムをパッケージ化したサブスクリプション型Webサービス「vCISO安心相談サービス（サイバーリスク保険付き）」の提供を開始したと発表している。いつでもサイバーセキュリティ専門家にチャットで相談出来る窓口や従業員教育用eラーニング、サイバー被害を受けた際の対応費用補償が可能となるサイバーリスク保険などをパッケージ化した。月額1万5000円から提供する。《ST》

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