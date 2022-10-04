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NY原油：大幅反発で83.63ドル、株高を意識した買いが入る

2022年10月4日 07:27

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記事提供元：フィスコ

*07:27JST NY原油：大幅反発で83.63ドル、株高を意識した買いが入る
NY原油先物11月限は大幅反発（NYMEX原油11月限終値：83.63　↑4.14）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比+4.14ドルの83.63ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.87ドル-84.56ドル。アジア市場の序盤に80.87ドルまで売られたが、株高を意識した買いが入ったことでニューヨーク市場の序盤にかけて84.56ドルまで上昇。その後、82ドル台前半まで下げる場面があったが、通常取引終了後の時間外取引では83ドル台で推移。《FA》

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