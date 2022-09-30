*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人所得など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(8月) 1.30倍 1.29倍

08:30 失業率(8月) 2.5％ 2.6％

08:50 小売売上高(8月) 0.8％ 0.7％

08:50 百貨店・スーパー売上高(8月) 4.7％ 2.8％

08:50 鉱工業生産指数(8月) 0.2％ 0.8％

10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)

14:00 住宅着工件数(8月) -3.8％ -5.4％

14:00 消費者態度指数(9月) 33.5 32.5

17:00 国債買い入れ予定(10-12月、日本銀行)



月例経済報告(9月)

グッピーズが東証グロースに新規上場(公開価格:1550円)



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(9月) 49.2 49.4

10:30 中・非製造業PMI(9月) 52.3 52.6

10:30 中・総合PMI(9月) 51.7

10:45 中・財新製造業PMI(9月) 49.5

13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 5.83％ 5.40％

13:30 印・RBI現金準備率 4.50％ 4.50％

15:00 英・GDP改定値(4-6月) 2.9％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(9月) 5.5％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月) 4.3％

18:00 欧・ユーロ圏失業率(8月) 6.6％

19:30 印・財政赤字(8月) -1104億ルピー

21:00 ブ・全国失業率(8月) 9.1％

21:00 印・インフラ産業8業種(8月) 4.5％

21:00 南ア・貿易収支(8月) 248億ランド

21:30 ブ・純債務対GDP比(8月) 57.3％

21:30 ブ・基礎的財政収支(8月) 204億レアル

21:30 米・個人所得(8月) 0.3％ 0.2％

21:30 米・個人消費支出(8月) 0.2％ 0.1％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(8月) 4.8％ 4.6％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月) 51.9 52.2

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月) 59.5 59.5



中・経常収支確定値(4-6月) 802億ドル

米・会計年度末



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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》