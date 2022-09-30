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今日の注目スケジュール：中製造業、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人所得など

2022年9月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人所得など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(8月)　1.30倍　1.29倍
08:30　失業率(8月)　2.5％　2.6％
08:50　小売売上高(8月)　0.8％　0.7％
08:50　百貨店・スーパー売上高(8月)　4.7％　2.8％
08:50　鉱工業生産指数(8月)　0.2％　0.8％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　住宅着工件数(8月)　-3.8％　-5.4％
14:00　消費者態度指数(9月)　33.5　32.5
17:00　国債買い入れ予定(10-12月、日本銀行)


月例経済報告(9月)

グッピーズが東証グロースに新規上場(公開価格:1550円)


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(9月)　49.2　49.4
10:30　中・非製造業PMI(9月)　52.3　52.6
10:30　中・総合PMI(9月)　　51.7
10:45　中・財新製造業PMI(9月)　　49.5
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　5.83％　5.40％
13:30　印・RBI現金準備率　4.50％　4.50％
15:00　英・GDP改定値(4-6月)　　2.9％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(9月)　　5.5％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月)　　4.3％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(8月)　　6.6％
19:30　印・財政赤字(8月)　　-1104億ルピー
21:00　ブ・全国失業率(8月)　　9.1％
21:00　印・インフラ産業8業種(8月)　　4.5％
21:00　南ア・貿易収支(8月)　　248億ランド
21:30　ブ・純債務対GDP比(8月)　　57.3％
21:30　ブ・基礎的財政収支(8月)　　204億レアル
21:30　米・個人所得(8月)　0.3％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(8月)　0.2％　0.1％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(8月)　4.8％　4.6％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月)　51.9　52.2
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月)　59.5　59.5


中・経常収支確定値(4-6月)　　802億ドル

米・会計年度末


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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