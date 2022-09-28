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Ａｐｐｉｅｒ　大幅に3日ぶり反発、SaaSプラットフォーム提供の米Woopra社を完全子会社化／新興市場スナップショット

2022年9月28日 09:54

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記事提供元：フィスコ

*09:54JST ＜4180＞ Ａｐｐｉｅｒ 1241 +43
大幅に3日ぶり反発。連結子会社のAppier Pte. Ltd.が米Woopra社を完全子会社化すると発表している。Appier Pte. Ltdの子会社である特別目的会社とWoopra社を合併させる。取得価額は非開示で、異動年月日は10月の予定。Woopra社は、米カリフォルニア州を拠点に米欧で幅広い顧客基盤を有し、カスタマージャーニー分析やマーケティングオートメーションなどの分野でSaaSプラットフォームを提供している。《ST》

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