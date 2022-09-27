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NY外為：ドル続伸、米10年債利回り20BP近く急伸、2年債入札低調

2022年9月27日 02:43

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記事提供元：フィスコ

*02:43JST NY外為：ドル続伸、米10年債利回り20BP近く急伸、2年債入札低調
米財務省は430億ドル規模の2年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.29％と、テイルはプラス1.6ベーシスポイント（BP）だった。応札倍率は2.52倍と、過去6回入札平均の2.57倍を下回り需要は弱かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は53％と、前回入札の66.1％を下回った。

低調な結果を受け米国債相場は続落。10年債利回りは3.728％から3.898％まで上昇した。ドルも続伸、ドル・円は143円80銭から144円76銭まで上昇。日本政府・日銀が円買い介入を実施した22日以来の高値を更新した。《KY》

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