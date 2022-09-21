ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、米中古住宅販売件数、米連邦公開市場委員会が政策金利発表など

2022年9月21日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、米中古住宅販売件数、米連邦公開市場委員会が政策金利発表など
＜国内＞
14:30　日本証券業協会の森田会長が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
17:00　南ア・消費者物価指数(8月)　7.6％　7.8％
23:00　米・中古住宅販売件数(8月)　473万件　481万件
27:00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表　3.25％　2.50％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　13.75％　13.75％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

米・銀行CEOが下院金融委員会の公聴会で証言

米・アトランティックフェスティバル(23日まで)、イエレン財務長官が期間中に講演

独・10年債入札

インドネシア・G20貿易・投資・産業担当相会合(23日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る