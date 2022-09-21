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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、米中古住宅販売件数、米連邦公開市場委員会が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、米中古住宅販売件数、米連邦公開市場委員会が政策金利発表など
＜国内＞
14:30 日本証券業協会の森田会長が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
＜海外＞
17:00 南ア・消費者物価指数(8月) 7.6％ 7.8％
23:00 米・中古住宅販売件数(8月) 473万件 481万件
27:00 米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表 3.25％ 2.50％
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 13.75％ 13.75％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
米・銀行CEOが下院金融委員会の公聴会で証言
米・アトランティックフェスティバル(23日まで)、イエレン財務長官が期間中に講演
独・10年債入札
インドネシア・G20貿易・投資・産業担当相会合(23日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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