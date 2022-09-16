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サイバー・バズ　ストップ高、オンライントークのWithLIVEを完全子会社化、取得価額6億円／新興市場スナップショット

2022年9月16日 10:22

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記事提供元：フィスコ

*10:22JST ＜7069＞ サイバー・バズ 1524 +300
ストップ高。Webサービスを手掛けるWithLIVE（東京都渋谷区）の全株式を取得し、完全子会社化すると発表している。取得価額は概算で約6.02億円。株式譲渡実行日は10月3日の予定。WithLIVEは、アーティストやタレントとのオンライントーク販売プラットフォーム事業などを展開している。サイバー・バズが持つインフルエンサーやタレントとのネットワークを用い、WithLIVEの成長加速を目指す。《ST》

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