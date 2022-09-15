*22:07JST 【市場反応】米8月小売売上高/週次新規失業保険申請件数/9月NY連銀製造業景気指数

米商務省が発表した8月小売売上高は前月比＋0.3％と、伸びは7月-0.4％から予想外にプラスに転じた。7月分は0.0％から—0.4％へ下方修正された。一方で、変動の激しい自動車を除いた米8月小売売上高は前月比-0.3％と、予想外に年初来初めてのマイナスとなった。

同時刻に発表した米先週分新規失業保険申請件数（9/9）は前週比-5000件減の21.3万件と、増加予想に反して前週から減少し、昨年5月来で最小となった。米失業保険継続受給者数（9/3）は140.3万人と予想の147.8万人を下回った。

米9月NY連銀製造業景気指数は-1.5と、8月-31.3から予想以上に改善。米9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は-9.9と、予想外の7月来のマイナスとなった。米8月輸入物価指数は前月比—1.0％と、7月-1.5％に続き2カ月連続のマイナスも予想ほど下落しなかった。

まちまちの結果を受け米国債相場は売り買い交錯。10年債利回りは3.46％まで上昇後、3.41％まで低下。ドル・円は143円71銭まで上昇後、143円15銭まで反落し143円30-35銭で底堅く推移。ユーロ・ドルは0.9980ドルから1.0018ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・8月小売売上高：前月比＋0.3％（予想：-0.1％、7月：-0.4％←0.0％）

・米・8月小売売上高（除自動車）：前月比-0.3％（予想：0.0％、7月：＋0.4％）

・米・先週分新規失業保険申請件数：＋21.3万件（予想：＋22.7万件、前回：＋21.8万件←22.2万件）

・米・失業保険継続受給者数：140.3万人（予想：147.8万人、前回：140.1万人←147.3万人）

・米・9月NY連銀製造業景気指数：-1.5（予想：-12.9、8月：-31.3）

・米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：-9.9（予想：2.3、8月：6.2）

・米・8月輸入物価指数：前月比—1.0％（予想：-1.3％、7月：-1.5％←-1.4％）《KY》