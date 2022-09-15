ＡＮＹＣＯＬＯＲ　ストップ高買い気配、23年4月期第1四半期の営業利益2.5倍、VTuberビジネス堅調／新興市場スナップショット

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ストップ高買い気配。23年4月期第1四半期（22年5-7月）の営業利益を21.22億円と発表している。説明資料によると、前年同期比152％増。主力の国内VTuberビジネスが堅調に推移したほか、海外VTuberビジネスもYouTube再生時間が前年同期比1226％増の3700万時間になるなど好調に推移した。通期予想は前期比31.5-55.3％増の55.10-65.10億円で据え置いた。予想レンジ上限に対する進捗率は約32.6％となっている。《ST》