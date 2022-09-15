*08:16JST 9/15

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31135.09、+30.12）

・ナスダック総合指数は上昇（11719.68、+86.10）

・シカゴ日経先物は上昇（27720、大阪比+70）

・SOX指数は上昇（2591.51、+29.24）

・米原油先物は上昇（88.48、+1.17）

・VIX指数は低下（26.16、-1.11）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（27818.62、-796.01）

・1ドル＝143.10-20円

・世界的なインフレ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・貿易統計（8月）

・対外対内証券投資（先週）

・第3次産業活動指数（7月）

・東京ゲームショウ2022（18日まで）

・NZ国内総生産（GDP）速報（4-6月）

・豪失業率（8月）

・ユーロ圏貿易収支（7月）

・ブラジル経済活動（7月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）

・米小売売上高（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米輸入物価指数（8月）

・米鉱工業生産指数（8月）

・米設備稼働率（8月）

・米企業在庫（7月）

・ウズベキスタン・上海協力機構（SCO）首脳会議（16日まで）

・中露首脳会談

・アドビなど決算発表《ST》