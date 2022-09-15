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9/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:16JST 9/15
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（31135.09、+30.12）
・ナスダック総合指数は上昇（11719.68、+86.10）
・シカゴ日経先物は上昇（27720、大阪比+70）
・SOX指数は上昇（2591.51、+29.24）
・米原油先物は上昇（88.48、+1.17）
・VIX指数は低下（26.16、-1.11）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（27818.62、-796.01）
・1ドル＝143.10-20円
・世界的なインフレ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・貿易統計（8月）
・対外対内証券投資（先週）
・第3次産業活動指数（7月）
・東京ゲームショウ2022（18日まで）
・NZ国内総生産（GDP）速報（4-6月）
・豪失業率（8月）
・ユーロ圏貿易収支（7月）
・ブラジル経済活動（7月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）
・米小売売上高（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米輸入物価指数（8月）
・米鉱工業生産指数（8月）
・米設備稼働率（8月）
・米企業在庫（7月）
・ウズベキスタン・上海協力機構（SCO）首脳会議（16日まで）
・中露首脳会談
・アドビなど決算発表《ST》
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