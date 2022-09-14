フロンティアI　ストップ安売り気配、23年4月期第2四半期の営業利益予想は38.3％減、通期予想は未定／新興市場スナップショット

*09:56JST ＜7050＞ フロンティアI 3365 ウ -

ストップ安売り気配。未定としていた23年4月期第2四半期累計（22年5-10月）の営業利益予想を前年同期比38.3％減の8.65億円と発表している。通期予想は引き続き未定。外部環境の不確実性や新たな事業戦略を鑑みた結果、現時点で業績への影響を合理的に算定することは困難と判断した。第1四半期（22年5-7月）は122.3％増の5.71億円で着地した。リアルイベントの実施による売上増加やBPO案件などで堅調に推移した。《ST》