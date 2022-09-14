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NY原油：弱含みで87.31ドル、インフレ高止まりの影響を警戒
記事提供元：フィスコ
*07:35JST NY原油：弱含みで87.31ドル、インフレ高止まりの影響を警戒
NY原油先物10月限は弱含み（NYMEX原油10月限終値：87.31 ↓0.47）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比-0.47ドルの87.31ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは85.06ドル-89.31ドル。ロンドン市場で89.31ドルまで買われたが、8月米消費者物価指数発表後は売りが強まり、インフレ高止まりを警戒して一時85.06ドルまで売られた。ただ、需給ひっ迫の可能性は残されており、通常取引終了後の時間外取引では、主に87ドル台で推移。《FA》
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