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9/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:19JST 9/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28542.11、+327.36）
・NYダウは上昇（32381.34、+229.63）
・ナスダック総合指数は上昇（12266.41、+154.10）
・シカゴ日経先物は上昇（28330、大阪比+70）
・SOX指数は上昇（2731.09、+9.32）
・米原油先物は上昇（87.78、+0.99）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝142.80-90円
・VIX指数は上昇（23.87、+1.08）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・国内企業物価指数（8月）
・法人企業景気予測調査（7-9月）
・日銀営業毎旬報告（10日現在）
・投信概況（8月）
・ジャパニアスが新規上場
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（7月）
・英失業率（8月）
・英ILO失業率（3カ月）（7月）
・独CPI（8月）
・独ZEW期待指数（9月）
・米消費者物価指数（8月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米財政収支（8月）
・米中間選挙予備選（デラウェア、ニューハンプシャー、ロードアイランド州）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・独2年物国債入札
・米30年物国債入札
・米ツイッターが臨時株主総会
・米ツイッター内部告発者が上院司法委員会公聴会に出席
・米第77回国連総会開幕、20日から一般討論演説《ST》
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