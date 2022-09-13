*08:19JST 9/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28542.11、+327.36）

・NYダウは上昇（32381.34、+229.63）

・ナスダック総合指数は上昇（12266.41、+154.10）

・シカゴ日経先物は上昇（28330、大阪比+70）

・SOX指数は上昇（2731.09、+9.32）

・米原油先物は上昇（87.78、+0.99）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝142.80-90円

・VIX指数は上昇（23.87、+1.08）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・国内企業物価指数（8月）

・法人企業景気予測調査（7-9月）

・日銀営業毎旬報告（10日現在）

・投信概況（8月）

・ジャパニアスが新規上場

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（7月）

・英失業率（8月）

・英ILO失業率（3カ月）（7月）

・独CPI（8月）

・独ZEW期待指数（9月）

・米消費者物価指数（8月）

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米財政収支（8月）

・米中間選挙予備選（デラウェア、ニューハンプシャー、ロードアイランド州）

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・独2年物国債入札

・米30年物国債入札

・米ツイッターが臨時株主総会

・米ツイッター内部告発者が上院司法委員会公聴会に出席

・米第77回国連総会開幕、20日から一般討論演説《ST》