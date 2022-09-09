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NY原油：反発で83.54ドル、需給ひっ迫の可能性残る
記事提供元：フィスコ
*07:28JST NY原油：反発で83.54ドル、需給ひっ迫の可能性残る
NY原油先物10月限は反発（NYMEX原油10月限終値：83.54 ↑1.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比+1.60ドルの83.54ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.20ドル-84.25ドル。ロンドン市場の序盤で81.20ドルまで下げたが、需給ひっ迫の可能性は残されており、ニューヨーク市場の中盤に84.25ドルまで反発し、通常取引終了後の時間外取引では主に82ドル台で推移。《FA》
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