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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、水産・農林業、サービス業なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか不動産業、小売業、輸送用機器、その他製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 1,292.34 ／ 1.40
2. 不動産業 ／ 1,519.64 ／ 0.86
3. 小売業 ／ 1,336.37 ／ 0.26
4. 輸送用機器 ／ 3,400.43 ／ 0.23
5. その他製品 ／ 3,666.06 ／ 0.16
6. その他金融業 ／ 703.18 ／ 0.15
7. 非鉄金属 ／ 1,029.56 ／ 0.13
8. 空運業 ／ 206.14 ／ 0.08
9. ガラス・土石製品 ／ 1,111.62 ／ 0.07
10. 陸運業 ／ 1,862.18 ／ 0.02
11. 繊維業 ／ 600.76 ／ -0.21
12. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,152.1 ／ -0.25
13. 情報・通信業 ／ 4,766.79 ／ -0.30
14. ゴム製品 ／ 3,583.91 ／ -0.35
15. 機械 ／ 2,166.81 ／ -0.37
16. 電力・ガス業 ／ 375.26 ／ -0.50
17. 建設業 ／ 1,153.23 ／ -0.50
18. 精密機器 ／ 10,448.1 ／ -0.52
19. 化学工業 ／ 2,021.29 ／ -0.59
20. 金属製品 ／ 1,180.33 ／ -0.61
21. 卸売業 ／ 2,104.73 ／ -0.65
22. 食料品 ／ 1,748.56 ／ -0.69
23. 銀行業 ／ 158.23 ／ -0.71
24. 証券業 ／ 357.6 ／ -0.92
25. 鉄鋼 ／ 478.71 ／ -1.01
26. パルプ・紙 ／ 438.3 ／ -1.15
27. 電気機器 ／ 3,277.72 ／ -1.19
28. 医薬品 ／ 3,233.5 ／ -1.27
29. サービス業 ／ 2,489.98 ／ -1.31
30. 水産・農林業 ／ 502.91 ／ -1.48
31. 石油・石炭製品 ／ 1,197.39 ／ -1.88
32. 鉱業 ／ 432.92 ／ -2.79
33. 海運業 ／ 1,093.59 ／ -7.22《FA》
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