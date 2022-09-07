*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、水産・農林業、サービス業なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか不動産業、小売業、輸送用機器、その他製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 保険業 ／ 1,292.34 ／ 1.40

2. 不動産業 ／ 1,519.64 ／ 0.86

3. 小売業 ／ 1,336.37 ／ 0.26

4. 輸送用機器 ／ 3,400.43 ／ 0.23

5. その他製品 ／ 3,666.06 ／ 0.16

6. その他金融業 ／ 703.18 ／ 0.15

7. 非鉄金属 ／ 1,029.56 ／ 0.13

8. 空運業 ／ 206.14 ／ 0.08

9. ガラス・土石製品 ／ 1,111.62 ／ 0.07

10. 陸運業 ／ 1,862.18 ／ 0.02

11. 繊維業 ／ 600.76 ／ -0.21

12. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,152.1 ／ -0.25

13. 情報・通信業 ／ 4,766.79 ／ -0.30

14. ゴム製品 ／ 3,583.91 ／ -0.35

15. 機械 ／ 2,166.81 ／ -0.37

16. 電力・ガス業 ／ 375.26 ／ -0.50

17. 建設業 ／ 1,153.23 ／ -0.50

18. 精密機器 ／ 10,448.1 ／ -0.52

19. 化学工業 ／ 2,021.29 ／ -0.59

20. 金属製品 ／ 1,180.33 ／ -0.61

21. 卸売業 ／ 2,104.73 ／ -0.65

22. 食料品 ／ 1,748.56 ／ -0.69

23. 銀行業 ／ 158.23 ／ -0.71

24. 証券業 ／ 357.6 ／ -0.92

25. 鉄鋼 ／ 478.71 ／ -1.01

26. パルプ・紙 ／ 438.3 ／ -1.15

27. 電気機器 ／ 3,277.72 ／ -1.19

28. 医薬品 ／ 3,233.5 ／ -1.27

29. サービス業 ／ 2,489.98 ／ -1.31

30. 水産・農林業 ／ 502.91 ／ -1.48

31. 石油・石炭製品 ／ 1,197.39 ／ -1.88

32. 鉱業 ／ 432.92 ／ -2.79

33. 海運業 ／ 1,093.59 ／ -7.22《FA》