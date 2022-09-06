エービーシー・マートは上期の全店売上高13.4%増など好感され大きく出直って始まる

■8月の月次動向は既存店は16%増、全店が18%増

エービーシー・マート<2670>(東証プライム)は9月6日、大きく出直って始まり、取引開始後は4%高の5960円(220円高)まで上げ、取引時間中としては8月18日以来の5900円台に進んでいる。5日の15時過ぎに発表した月次動向「8月度概況」の売上高が既存店で前年同月比16.0%増加など好調で、注目再燃となっている。

8月までで上期(3～8月)分が出そろい、上期の既存店の売上高は前年同期比8.1%の増加となった。また、全店売上高は8月が18.1%増加し、上期は13.4%増加した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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