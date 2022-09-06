関連記事
エービーシー・マートは上期の全店売上高13.4%増など好感され大きく出直って始まる
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■8月の月次動向は既存店は16%増、全店が18%増
エービーシー・マート<2670>(東証プライム)は9月6日、大きく出直って始まり、取引開始後は4%高の5960円(220円高)まで上げ、取引時間中としては8月18日以来の5900円台に進んでいる。5日の15時過ぎに発表した月次動向「8月度概況」の売上高が既存店で前年同月比16.0%増加など好調で、注目再燃となっている。
8月までで上期(3～8月)分が出そろい、上期の既存店の売上高は前年同期比8.1%の増加となった。また、全店売上高は8月が18.1%増加し、上期は13.4%増加した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【特集】株安許容度を高めている銘柄にアプローチ、市場区分再編の関連銘柄が浮上（2022/06/03）
・【特集】所有期間利回りで６月末配当権利付き銘柄から９％の高利回りの海運株（2022/06/06）
・【特集】投資採算割り負けで増配や自己株式取得の株式還元策付き銘柄に注目（2022/05/30）
・【特集】「攻め６分、守り４分」の好業績株の個別銘柄物色にフォーカス（2022/05/23）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 巴工業は06年の高値も視野、22年10月期予想を上方修正して増益・増配予想 9/ 6 09:43
- 神鋼商事は上値試す、23年3月期は上振れの可能性 9/ 6 09:42
- インフォマートは調整一巡、22年12月期は再上振れの可能性 9/ 6 09:42
- 綿半HDグループの綿半トレーディングが「FABEX 関西 2022」に初出展 9/ 6 09:18
- 【株式市場特集】自己株式取得を発表し割安水準に放置されている銘柄に注目 9/ 6 09:16