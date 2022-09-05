*15:51JST 東証業種別ランキング：陸運業が下落率トップ

陸運業が下落率トップ。そのほか空運業、輸送用機器、水産・農林業、食料品なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、鉱業、機械、サービス業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 1,218.27 ／ 1.06

2. 鉄鋼 ／ 478.28 ／ 0.92

3. 鉱業 ／ 447.52 ／ 0.83

4. 機械 ／ 2,185.52 ／ 0.74

5. サービス業 ／ 2,561.66 ／ 0.69

6. 卸売業 ／ 2,118.99 ／ 0.52

7. 海運業 ／ 1,189.53 ／ 0.36

8. 非鉄金属 ／ 1,019.77 ／ 0.33

9. 情報・通信業 ／ 4,803.89 ／ 0.27

10. 精密機器 ／ 10,372.66 ／ 0.26

11. 金属製品 ／ 1,189.56 ／ 0.16

12. 電力・ガス業 ／ 380. ／ 0.10

13. 電気機器 ／ 3,311.88 ／ 0.09

14. 建設業 ／ 1,160.62 ／ 0.04

15. 保険業 ／ 1,281.18 ／ 0.00

16. 化学工業 ／ 2,038.73 ／ -0.01

17. その他製品 ／ 3,652.46 ／ -0.18

18. ガラス・土石製品 ／ 1,106.01 ／ -0.36

19. 銀行業 ／ 159.26 ／ -0.36

20. 証券業 ／ 361.16 ／ -0.38

21. その他金融業 ／ 705.38 ／ -0.41

22. 繊維業 ／ 598.69 ／ -0.45

23. 医薬品 ／ 3,255.3 ／ -0.45

24. ゴム製品 ／ 3,597.72 ／ -0.47

25. 小売業 ／ 1,340.58 ／ -0.49

26. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,161.86 ／ -0.49

27. パルプ・紙 ／ 446.43 ／ -0.53

28. 不動産業 ／ 1,503.07 ／ -0.61

29. 食料品 ／ 1,769.14 ／ -0.66

30. 水産・農林業 ／ 510.46 ／ -0.83

31. 輸送用機器 ／ 3,381.53 ／ -0.91

32. 空運業 ／ 207.53 ／ -1.17

33. 陸運業 ／ 1,871.79 ／ -1.49《FA》