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ワコマリア×ボルト バイ バンズの新作スニーカー、“レオパード柄”の「オーセンティック」

2022年8月28日 17:39

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記事提供元：ファッションプレス

　ワコマリア(WACKO MARIA)から、ボルト バイ バンズ(VAULT BY VANS)との新作コラボレーションスニーカーが登場。2022年8月27日(土)より、パラダイストウキョウやワコマリア 伊勢丹新宿メンズ館・阪急メンズ東京、ボルト バイ バンズ販売店などで販売される。

■「ボルト バイ バンズ」と再びコラボ

　ファッション性を高めたVANSのハイエンドライン「ボルト バイ バンズ」とワコマリアが再タッグ。新作コラボレーションスニーカーのベースには、「ボルト バイ バンズ」のアイコンモデル「OG オーセンティック LX」を採用した。

■ワコマリアのレオパード柄をオン

　クラシカルなシルエットに落とし込んだのは、ワコマリアのオリジナルレオパードパターン。カラーバリエーションは、ロマンティックな色気を放つピーチ、ブラウン、グレーの3色が揃う。

　なお、コラボレーションスニーカーのビジュアル撮影は、写真家・三ツ谷想が担当した。

【詳細】
ボルト バイ バンズ×ワコマリア
発売日：2022年8月27日(土)
販売店舗：パラダイストウキョウ、ワコマリア(伊勢丹新宿メンズ館阪急メンズ東京)、ワコマリア オンラインストア、ボルト バイ バンズ販売店
価格：VAULT BY VANS OG AUTHENTIC LX 12,100円
カラー展開：CHEETAH PEACH/CHEETAH BROWN/CHEETAH GRAY

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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