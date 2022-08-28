関連記事
ワコマリア×ボルト バイ バンズの新作スニーカー、“レオパード柄”の「オーセンティック」
記事提供元：ファッションプレス
ワコマリア(WACKO MARIA)から、ボルト バイ バンズ(VAULT BY VANS)との新作コラボレーションスニーカーが登場。2022年8月27日(土)より、パラダイストウキョウやワコマリア 伊勢丹新宿メンズ館・阪急メンズ東京、ボルト バイ バンズ販売店などで販売される。
■「ボルト バイ バンズ」と再びコラボ
ファッション性を高めたVANSのハイエンドライン「ボルト バイ バンズ」とワコマリアが再タッグ。新作コラボレーションスニーカーのベースには、「ボルト バイ バンズ」のアイコンモデル「OG オーセンティック LX」を採用した。
■ワコマリアのレオパード柄をオン
クラシカルなシルエットに落とし込んだのは、ワコマリアのオリジナルレオパードパターン。カラーバリエーションは、ロマンティックな色気を放つピーチ、ブラウン、グレーの3色が揃う。
なお、コラボレーションスニーカーのビジュアル撮影は、写真家・三ツ谷想が担当した。
【詳細】
ボルト バイ バンズ×ワコマリア
発売日：2022年8月27日(土)
販売店舗：パラダイストウキョウ、ワコマリア(伊勢丹新宿メンズ館・阪急メンズ東京)、ワコマリア オンラインストア、ボルト バイ バンズ販売店
価格：VAULT BY VANS OG AUTHENTIC LX 12,100円
カラー展開：CHEETAH PEACH/CHEETAH BROWN/CHEETAH GRAY
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- シチズンコレクションから腕時計「サーモセンサー」復刻 8/28 17:35
- ザ・プリンス パークタワー東京“いたずらおばけ”のハロウィンアフタヌーンティー、お墓のタルトなど 8/28 17:31
- ミルク新作「白雪姫」着想、“アップルカラー”ワンピ＆“りんご”の刺繍入りチュールトップスなど 8/27 17:08
- ダイアナ「絵画シリーズ」新作、フェルメール《真珠の耳飾りの少女》モチーフのシューズ＆バッグ 8/27 17:06
- ロンパース×「ブリッジシップハウス」新作コラボウェア、ロンTやフーディ―などを展開 8/27 16:59