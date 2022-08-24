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今日の注目スケジュール：工作機械受注、米耐久財受注、米中古住宅販売成約指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米耐久財受注、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
15:00 工作機械受注(7月) 5.5％
＜海外＞
17:00 南ア・消費者物価指数(7月) 7.8％ 7.4％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(8月) 0.13％
21:30 米・耐久財受注(7月) 0.6％ 2.0％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(7月) -2.5％ -8.6％
独・10年債入札
ロシアによるウクライナ侵攻から半年
アンゴラ・総選挙
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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