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今日の注目スケジュール：工作機械受注、米耐久財受注、米中古住宅販売成約指数など

2022年8月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米耐久財受注、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
15:00　工作機械受注(7月)　　5.5％


＜海外＞
17:00　南ア・消費者物価指数(7月)　7.8％　7.4％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(8月)　　0.13％
21:30　米・耐久財受注(7月)　0.6％　2.0％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(7月)　-2.5％　-8.6％


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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