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マイクロ波化学　初値550円、公開価格を9.1％下回る、マイクロ波化学プロセスの研究開発／新興市場スナップショット

2022年6月24日 10:20

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記事提供元：フィスコ

*10:20JST ＜9227＞ マイクロ波化学 605 -
公開価格（605円）を9.1％下回る550円で初値を付けた。会社設立は2007年8月15日。マイクロ波化学プロセスの研究開発やエンジニアリング、ライセンス事業を手掛ける。23年3月期の営業損益予想は0.67億円の黒字（前期実績は0.87億円の赤字）。マイクロ波は効率的なエネルギー伝達が可能で、化石資源に比べて大幅な二酸化炭素削減が可能という。化学企業との共同開発を推進し、黒字に転換する見通し。《TY》

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