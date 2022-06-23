ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

BASE　大幅に反発、ネットショップ作成サービスの開設数が180万ショップ突破／新興市場スナップショット

2022年6月23日 09:50

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:50JST ＜4477＞ BASE 327 +13
大幅に反発。ネットショップ作成サービス「BASE」のショップ開設数が180万ショップを突破したと発表している。規模が大きくなったショップにもサービスを利用してもらうため、4月から月商17万円を超えると従来プランよりも手数料を抑えられる「グロースプラン」を提供したことなどが奏功した。今後、かんたん発送（ヤマト運輸連携）の匿名発送対応や顧客ロイヤルティ向上機能などをリリースする予定。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る