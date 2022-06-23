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BASE 大幅に反発、ネットショップ作成サービスの開設数が180万ショップ突破／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:50JST ＜4477＞ BASE 327 +13
大幅に反発。ネットショップ作成サービス「BASE」のショップ開設数が180万ショップを突破したと発表している。規模が大きくなったショップにもサービスを利用してもらうため、4月から月商17万円を超えると従来プランよりも手数料を抑えられる「グロースプラン」を提供したことなどが奏功した。今後、かんたん発送（ヤマト運輸連携）の匿名発送対応や顧客ロイヤルティ向上機能などをリリースする予定。《ST》
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