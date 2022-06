KITH×アメリカのテレビドラマ「ザ・ワイヤー」名シーンモチーフのヴィンテージ風Tシャツなど

KITH(キス)から、アメリカのテレビドラマ「ザ・ワイヤー(The Wire)」を題材にしたカプセルコレクションが登場。2022年6月6日(月)より、KITH東京にて発売される。

■人気テレビドラマ「ザ・ワイヤー」のアパレル&アクセサリー

KITHの新作は、アメリカで人気を博すテレビドラマ「ザ・ワイヤー」の各シーンをモチーフにしたアパレル&アクセサリー。

■ヴィンテージ風Tシャツやフーディー

アパレルからは、コットンジャージを使用して古着のように仕上げたTシャツや、コットンフリース素材のクルーネックトップス、フロントとバックに今回のための特別なアートワークを施したフーディーなどがラインナップする。いずれも、ブラックやホワイトといったニュートラルなカラーが採用されている。

■キャップやバケットハットも

また、コットンツイル刺繍のキャップ2種や、プリント柄のバケットハット1種も用意。さらに、劇中の名言「My Name is My Name」をプリントした灰皿などのアクセサリーも揃う。

【詳細】

KITH「KITH for The Wire」

発売日:2022年6月6日(月)

取扱店舗:KITH東京

アイテム例:

・Tシャツ 9,800円

・フーディー 23,000円