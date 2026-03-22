家にいるのにお金が減る理由　ECとサブスクが変えた家計の固定費

今回のニュースのポイント:

・「買い物=外出」の終焉: 総務省の家計調査では、オンラインショッピング利用世帯は2024年に55%超。2025年の国内EC市場はB2CからB2Bを含め約29兆円規模に達すると見込まれている。

・無意識を誘うデジタル設計: 実証研究では、ワンクリック決済などオンライン上の簡便さが支出額や購入頻度を押し上げる傾向が確認されており、吟味する時間を奪う構造が顕著になっている。

・サブスクが作る「ステルス固定費」: 動画・音楽などを含むサブスクリプション全体の市場規模は2025年に1兆円に。月数百円の積み重ねが年額では旅行1回分に相当し、家計を圧迫する要因となっている。

一歩も外に出なかったはずなのに、なぜか家計の余裕がなくなっている。

こうした実感の裏には、EC(電子商取引)とサブスクリプションが「外出なしでも自動的に支出が発生する仕組み」を生活に定着させた実態があります。総務省の家計調査によれば、オンラインで買い物をする世帯は着実に増加しており、2024年には55%を超えました。2025年の国内EC市場は、B2Cを中心にデジタルサービスなどを含めると約29兆円規模に達すると見込まれています。「買い物には外出が伴う」というかつての前提が崩れたことで、自宅は今や、24時間いつでも消費が日常的に発生する場所へと変わっています。

この在宅消費を加速させているのが、スマホ経由のモバイルECと、あらゆるサービスを月額化したサブスクリプション経済です。動画・音楽・クラウドストレージなどを含むサブスクリプション全体の市場規模は、2025年に1兆円に達すると予測されており、解約しない限り毎月料金が引き落とされるサービスが生活の基盤に組み込まれています。これらは一つひとつは少額ですが、複数契約が積み重なることで「意識されない固定費」として家計に重くのしかかっています。

また、デジタルプラットフォーム側の設計も、消費者の「吟味する時間」を奪う方向に進化しています。レコメンド機能やタイムセール、簡便なワンクリック決済などは、ユーザーが「本当に必要か」を判断する前に購入を完了させるよう最適化されています。実証研究では、オンライン上の決済の簡便さが支出額や購入頻度を押し上げる傾向が確認されており、コスト意識を希薄にさせ、結果として無意識的な追加購入や衝動買いを誘発しやすい構造が指摘されています。

社会的な影響として特に注視すべきは、こうした支出が「年額で見ると無視できない規模」に膨らんでいる点です。例えば、月額1,000円前後のサービスを3つ契約していれば、年間では3万6,000円。これにオンライン学習やクラウド費用などが加われば、年間支出は6万〜7万円規模に達します。個別の支払いは「外食1〜2回分」程度の感覚であっても、年換算では「国内旅行1回分」に相当する負担となって家計を圧迫しているケースも実際に見られています。

今後、日本のデジタルコマース市場はさらに拡大を続け、2035年には2025年の約3倍近い規模に成長するとの予測もあります。「家にいながらの消費」が標準化する中で重要となるのは、無意識の支出をいかに「見える化」するかという視点です。サブスクリプションの定期的な棚卸しや、ワンクリック購入の制限など、利便性の裏にある支出の固定化を意識的に切り分けること。こうしたデジタル消費との距離感の再設定こそが、これからの家計管理における重要な選択肢の一つとなっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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