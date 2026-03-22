価格据え置きの罠　実質値上げを見抜く「100g単価」の防衛術

今回のニュースのポイント:

・認知の隙を突く「据え置き」戦略: パッケージや価格が変わらないと、人は「同じ買い物をしている」と錯覚しがち。グラム数や枚数の微減は、多忙な日常の買い物では見落とされやすい傾向がある。

・「単価」への気づきにくさを利用: 多くの消費者は店頭の価格には敏感な一方で、100gあたりの単価変化には気づきにくい。メーカーはこの心理を考慮し、内容量減や原料切り替えでコスト増を吸収する手法を広く用いている。

・積み重なる「見えない負担」: たった5%の内容量減でも、購入頻度や対象商品が増えれば、年間で見れば数百〜数千円規模の「受け取れるはずだった商品」を失っている計算になり、実質的な負担増は無視できない。

買い物カゴに入れるいつものお菓子や洗剤。価格は変わっていないはずなのに、なぜか家計のやりくりが苦しくなっている――。

その違和感の正体は、パッケージの裏側に隠された「実質値上げ(シュリンクフレーション)」かもしれません。最近の消費現場では、メーカー側が「表の価格」を維持する代わりに、内容量やサイズをじわじわと削る手法が、多くの業界で広く用いられるようになっています。パッケージデザインや棚の位置が変わらないため、私たちは「同じものを同じように買っている」と認識してしまいがちですが、実際には1円あたりの価値が確実に目減りしているのです。

メーカーがこの手法を採る背景には、消費者の「価格に対する敏感さ」があります。税込価格を直接上げると売上減やブランドへの反発に直結しやすいため、「内容量を5〜10%減らす」「1袋あたりの個数を減らす」といった形でコスト増を吸収しようとします。多くの消費者は店頭の価格には敏感な一方で、100gあたり、あるいは1枚あたりの単価変化には気づきにくい傾向があり、結果として「いつの間にか割高な商品を買っている」状態が生まれやすくなります。

この傾向は、特にスナック菓子、チョコレート、ヨーグルトといった食品から、洗剤やシャンプーなどの日用品にまで広がっています。日用品の場合、「新処方」や「濃縮タイプ」といった付加価値をうたう一方で、ボトルサイズを小さくし、実質的な1回あたりのコストを上昇させているケースもしばしば観察されます。こうした変化は、買う点数が変わらないため家計簿上では支出の推移が見えにくく、結果として「なぜかお金が残らない」という漠然とした圧迫感だけが蓄積されることになります。

では、この「見えない値上げ」にどう向き合うべきでしょうか。例えば、1袋100円・内容量100gのお菓子を毎月4袋買っている場合、内容量が5%減って95gになると、見た目の支出(年4,800円)は変わりません。しかし、1年後には「本来受け取れるはずだった240g分(約2.4袋分)」を失っていることになります。これは実質的に年間240円の値上げをされたのと同じ負担です。

今後、賢い家計管理のためには、「店頭価格」だけでなく、100gあたり・1枚あたりの「ユニットプライス(単位あたり価格)」を確認する習慣が不可欠になります。スーパーの棚に表示されている単価を比較したり、以前のレシートと今の容量を照らし合わせたりすることで、商品の「真の価値」を見極める視点を持つことが、物価高騰時代を生き抜くための重要な選択肢の一つになりつつあります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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