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ダブルエー 大幅に5日続伸、5月の売上高が43％増、3カ月連続のプラス／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:54JST ＜7683＞ ダブルエー 2552 +163
大幅に5日続伸。5月の売上高が前年同比43％増の11.55億円になったと発表している。3カ月連続のプラスで、前月（14％増）から伸び率が拡大した。内訳は、店舗販売が41％増の7.85億円、EC販売が31％増の2.48億円、その他が93％増の1.22億円。テレビCMなどのプロモーション効果が増収に寄与したほか、緊急事態宣言を受けて一部店舗を休業した前年同月の反動増もあった。《ST》
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