ＣＡＮＢＡＳ　大幅に4日続伸、CBP501臨床第2相試験で臨床試験実施施設の新規開設完了／新興市場スナップショット

*09:47JST ＜4575＞ ＣＡＮＢＡＳ 212 +26

大幅に4日続伸。米国で実施している膵臓がん3次治療を対象とするCBP501臨床第2相試験について、5月中旬にステージ1登録予定数の半数18名に到達したほか、臨床試験実施施設数も当初予定の20施設に達し、新規開設を完了したと発表している。5月末時点の進捗状況は、新規被験者登録数が5名（前月5名、累計21名）で、臨床試験実施施設数の新規オープン施設数が2（前月1、累計20）となっている。《ST》