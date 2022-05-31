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出来高変化率ランキング（14時台）～オンワードHD、NITTOKなどがランクイン

2022年5月31日 15:12

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記事提供元：フィスコ

*15:12JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オンワードHD、NITTOKなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月31日　14:59　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3810＞ サイバーS　　　　 　5931500 　147120　 3931.74% 18.42%
＜4240＞ クラスターT　　　 　6772200 　445800　 1419.11% -8.91%
＜5988＞ パイオラックス　　 　1055600 　78360　 1247.12% 9.64%
＜4412＞ サイエンスアーツ　 　466300 　40380　 1054.78% -4.88%
＜1473＞ DIAMトピ　　　 　27590 　3504　 687.39% -0.76%
＜7979＞ 松風　　　　　　　 　284900 　40760　 598.97% 10.39%
＜6597＞ HPCシス　　　　 　132700 　20380　 551.13% 10.22%
＜2840＞ iFEナ100無　 　27869 　5001.2　 457.25% -0.32%
＜7359＞ 東京通信　　　　　 　380400 　72000　 428.33% 16.31%
＜4170＞ KaizenPF　 　7387100 　1522600　 385.16% 3.17%
＜7806＞ MTG　　　　　　 　310000 　66900　 363.38% 4.62%
＜6626＞ SEMITEC　　 　39800 　9440　 321.61% 8.76%
＜7618＞ PCDEPOT　　 　789500 　198460　 297.81% 5.69%
＜2841＞ iFEナ100有　 　34983 　8954.8　 290.66% -0.86%
＜4937＞ Waqoo　　　　 　189100 　49480　 282.17% 8.04%
＜4431＞ スマレジ　　　　　 　469700 　123720　 279.65% -9.75%
＜8016＞* オンワードHD　　 　3334400 　892160　 273.74% -1.15%
＜6561＞ HANATOUR　 　1075500 　300280　 258.17% 3.99%
＜4167＞ ココペリ　　　　　 　481700 　135980　 254.24% 1.1%
＜6145＞* NITTOK　　　 　302600 　89860　 236.75% 3.84%
<3673>* ブロドリーフ　　　 　2288500 　683000　 235.07% -1.29%
<4268> エッジテクノロジ　 　1455800 　441040　 230.08% 8.13%
<4026> 神島化学工業　　　 　119000 　36740　 223.90% 1.77%
<5985> サンコール　　　　 　227100 　71540　 217.44% 2.66%
<6736>* サン電子　　　　　 　315600 　99680　 216.61% 2.77%
<7375> リファインバスG　 　147200 　47240　 211.60% -2.76%
<1605> INPEX　　　　 　28633900 　9372280　 205.52% 6.07%
<5031>* モイ　　　　　　　 　7050700 　2322540　 203.58% 8.58%
<1580> 日経-1倍　　　　 　54200 　17998　 201.14% 0.17%
<9115> 明治海　　　　　　 　2096600 　721400　 190.63% 11.47%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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