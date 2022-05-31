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出来高変化率ランキング（14時台）～オンワードHD、NITTOKなどがランクイン
*15:12JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オンワードHD、NITTOKなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月31日 14:59 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3810＞ サイバーS 5931500 147120 3931.74% 18.42%
＜4240＞ クラスターT 6772200 445800 1419.11% -8.91%
＜5988＞ パイオラックス 1055600 78360 1247.12% 9.64%
＜4412＞ サイエンスアーツ 466300 40380 1054.78% -4.88%
＜1473＞ DIAMトピ 27590 3504 687.39% -0.76%
＜7979＞ 松風 284900 40760 598.97% 10.39%
＜6597＞ HPCシス 132700 20380 551.13% 10.22%
＜2840＞ iFEナ100無 27869 5001.2 457.25% -0.32%
＜7359＞ 東京通信 380400 72000 428.33% 16.31%
＜4170＞ KaizenPF 7387100 1522600 385.16% 3.17%
＜7806＞ MTG 310000 66900 363.38% 4.62%
＜6626＞ SEMITEC 39800 9440 321.61% 8.76%
＜7618＞ PCDEPOT 789500 198460 297.81% 5.69%
＜2841＞ iFEナ100有 34983 8954.8 290.66% -0.86%
＜4937＞ Waqoo 189100 49480 282.17% 8.04%
＜4431＞ スマレジ 469700 123720 279.65% -9.75%
＜8016＞* オンワードHD 3334400 892160 273.74% -1.15%
＜6561＞ HANATOUR 1075500 300280 258.17% 3.99%
＜4167＞ ココペリ 481700 135980 254.24% 1.1%
＜6145＞* NITTOK 302600 89860 236.75% 3.84%
<3673>* ブロドリーフ 2288500 683000 235.07% -1.29%
<4268> エッジテクノロジ 1455800 441040 230.08% 8.13%
<4026> 神島化学工業 119000 36740 223.90% 1.77%
<5985> サンコール 227100 71540 217.44% 2.66%
<6736>* サン電子 315600 99680 216.61% 2.77%
<7375> リファインバスG 147200 47240 211.60% -2.76%
<1605> INPEX 28633900 9372280 205.52% 6.07%
<5031>* モイ 7050700 2322540 203.58% 8.58%
<1580> 日経-1倍 54200 17998 201.14% 0.17%
<9115> 明治海 2096600 721400 190.63% 11.47%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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