*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 オープンドア、エアトリ、京王電鉄など

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

鈴与シンワート＜9360＞ 1214 +55

22年3月期と23年3月期配当を増額。

KaizenPF＜4170＞ 482 +80

KDDIと、自治体向けウェブサイト改善・構築ソリューションの提供を開始。

FFRIセキュリティ＜3692＞ 1028 +71

岸田首相が予算委員会で安保面でのサイバー戦略に言及し、

サイバーセキュリティへの関心高まる。

JMDC＜4483＞ 5110 -270

DeNA＜2432＞が医療ICTベンチャーを子会社化すると発表し競争激化懸念。

ストレージ王＜2997＞ 639 -63

第三者割当増資で大和証券が一部割当に応じず。

FPG＜7148＞ 984 +150

東海東京証券では投資判断を格上げ。

ギフティ＜4449＞ 1156 +58

リオープニング関連の側面なども26日は材料視へ。

ビジョン＜9416＞ 1320 +88

外国人観光客の6月受け入れ再開を期待で。

オープンドア＜3926＞ 1973 +134

観光客受け入れ再開を期待で旅行関連が上昇。

ユニチカ＜3103＞ 229 +10

ルール改定による225削除候補として前日にかけ大幅下落。

じげん＜3679＞ 356 +24

スピード調整一巡感から押し目買い優勢か。

神戸物産＜3038＞ 2918 +114

4月の月次動向が買い材料視される。

エムアップ＜3661＞ 1185 +91

福岡ソフトバンクホークスと共同でNFTサービス開始。

エアトリ＜6191＞ 2843 +166

インバウンド需要の底打ち期待で旅行需要も回復期待。

ジェイリース＜7187＞ 1871 +67

買い戻し優勢など需給面主導か。

ぐるなび＜2440＞ 441 +20

テンポスHDとの取引店に販売促進と発表。

京王電鉄＜9008＞ 4230 +165

突っ込み警戒感からの自律反発の動きに。

ディー・エヌ・エー＜2432＞ 1816 -170

医療ICTベンチャーを子会社化による目先の業績懸念で。

三菱電機＜6503＞ 1363.5 -59.0

新たに101件の不適切行為が見つかる。

日ペHD<4612> 921 -55

中国景気減速による影響を懸念の動きが優勢か。

日医工<4541> 335 -14

25日も上ヒゲつけて伸び悩みと戻りの鈍さ意識。

飯野海運<9119> 660 -25

目立った材料もなく需給要因が中心か。

太陽誘電<6976> 4950 -150

米ハイテク株の時間外下落など影響か。

アドバンテスト<6857> 8220 -310

米エヌビディアの時間外下落で半導体関連の一角が軟調。《FA》