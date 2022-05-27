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前日に動いた銘柄 part1 オープンドア、エアトリ、京王電鉄など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 オープンドア、エアトリ、京王電鉄など
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
鈴与シンワート＜9360＞ 1214 +55
22年3月期と23年3月期配当を増額。
KaizenPF＜4170＞ 482 +80
KDDIと、自治体向けウェブサイト改善・構築ソリューションの提供を開始。
FFRIセキュリティ＜3692＞ 1028 +71
岸田首相が予算委員会で安保面でのサイバー戦略に言及し、
サイバーセキュリティへの関心高まる。
JMDC＜4483＞ 5110 -270
DeNA＜2432＞が医療ICTベンチャーを子会社化すると発表し競争激化懸念。
ストレージ王＜2997＞ 639 -63
第三者割当増資で大和証券が一部割当に応じず。
FPG＜7148＞ 984 +150
東海東京証券では投資判断を格上げ。
ギフティ＜4449＞ 1156 +58
リオープニング関連の側面なども26日は材料視へ。
ビジョン＜9416＞ 1320 +88
外国人観光客の6月受け入れ再開を期待で。
オープンドア＜3926＞ 1973 +134
観光客受け入れ再開を期待で旅行関連が上昇。
ユニチカ＜3103＞ 229 +10
ルール改定による225削除候補として前日にかけ大幅下落。
じげん＜3679＞ 356 +24
スピード調整一巡感から押し目買い優勢か。
神戸物産＜3038＞ 2918 +114
4月の月次動向が買い材料視される。
エムアップ＜3661＞ 1185 +91
福岡ソフトバンクホークスと共同でNFTサービス開始。
エアトリ＜6191＞ 2843 +166
インバウンド需要の底打ち期待で旅行需要も回復期待。
ジェイリース＜7187＞ 1871 +67
買い戻し優勢など需給面主導か。
ぐるなび＜2440＞ 441 +20
テンポスHDとの取引店に販売促進と発表。
京王電鉄＜9008＞ 4230 +165
突っ込み警戒感からの自律反発の動きに。
ディー・エヌ・エー＜2432＞ 1816 -170
医療ICTベンチャーを子会社化による目先の業績懸念で。
三菱電機＜6503＞ 1363.5 -59.0
新たに101件の不適切行為が見つかる。
日ペHD<4612> 921 -55
中国景気減速による影響を懸念の動きが優勢か。
日医工<4541> 335 -14
25日も上ヒゲつけて伸び悩みと戻りの鈍さ意識。
飯野海運<9119> 660 -25
目立った材料もなく需給要因が中心か。
太陽誘電<6976> 4950 -150
米ハイテク株の時間外下落など影響か。
アドバンテスト<6857> 8220 -310
米エヌビディアの時間外下落で半導体関連の一角が軟調。《FA》
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