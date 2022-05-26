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メディア 大幅に続伸、ブロックチェーンゲームでのNFT取得、上限2億円の範囲で第三者に貸し出し／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:42JST ＜3815＞ メディア 340 +10
大幅に続伸。ブロックチェーンゲームでのNFT（非代替性トークン）の取得を決めたと発表している。上限2億円の資金範囲で購入したNFTを第三者に貸し出し、第三者が貸与されたNFTを使用したゲームプレイにより得た報酬を分配するシステムを取り入れたP2E（Play to Earn）ゲームやM2E（Move to Earn）ゲームを使用し、既存事業への活用や新規事業の可能性を模索する。《ST》
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