*15:38JST 東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ

その他製品が下落率トップ。そのほか水産・農林業、サービス業、輸送用機器、保険業なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほか海運業、電力・ガス業、精密機器、ゴム製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 不動産業 ／ 1,486.39 ／ 2.42

2. 海運業 ／ 1,239.32 ／ 1.49

3. 電力・ガス業 ／ 379.27 ／ 1.20

4. 精密機器 ／ 9,880.76 ／ 1.08

5. ゴム製品 ／ 3,392.17 ／ 0.91

6. 卸売業 ／ 2,071.98 ／ 0.90

7. 石油・石炭製品 ／ 1,197.6 ／ 0.81

8. その他金融業 ／ 694.53 ／ 0.81

9. 繊維業 ／ 539.51 ／ 0.53

10. 建設業 ／ 1,084.96 ／ 0.35

11. 食料品 ／ 1,631.76 ／ 0.32

12. 鉱業 ／ 426.26 ／ 0.28

13. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,033.91 ／ 0.18

14. 小売業 ／ 1,206.63 ／ 0.17

15. 医薬品 ／ 3,113.73 ／ 0.14

16. パルプ・紙 ／ 434.65 ／ 0.13

17. 証券業 ／ 350.39 ／ 0.10

18. 非鉄金属 ／ 1,031.98 ／ 0.03

19. 機械 ／ 2,107.71 ／ -0.01

20. 陸運業 ／ 1,745.38 ／ -0.07

21. 情報・通信業 ／ 4,775.93 ／ -0.12

22. 銀行業 ／ 154.02 ／ -0.14

23. ガラス・土石製品 ／ 1,034.05 ／ -0.15

24. 化学工業 ／ 2,010.21 ／ -0.17

25. 空運業 ／ 194.5 ／ -0.21

26. 金属製品 ／ 1,140.08 ／ -0.27

27. 電気機器 ／ 3,388.22 ／ -0.32

28. 鉄鋼 ／ 464.79 ／ -0.59

29. 保険業 ／ 1,240.04 ／ -0.62

30. 輸送用機器 ／ 3,213.37 ／ -0.81

31. サービス業 ／ 2,446.23 ／ -1.08

32. 水産・農林業 ／ 467.29 ／ -1.68

33. その他製品 ／ 3,606.37 ／ -2.67《FA》