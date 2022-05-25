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東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ
その他製品が下落率トップ。そのほか水産・農林業、サービス業、輸送用機器、保険業なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほか海運業、電力・ガス業、精密機器、ゴム製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 不動産業 ／ 1,486.39 ／ 2.42
2. 海運業 ／ 1,239.32 ／ 1.49
3. 電力・ガス業 ／ 379.27 ／ 1.20
4. 精密機器 ／ 9,880.76 ／ 1.08
5. ゴム製品 ／ 3,392.17 ／ 0.91
6. 卸売業 ／ 2,071.98 ／ 0.90
7. 石油・石炭製品 ／ 1,197.6 ／ 0.81
8. その他金融業 ／ 694.53 ／ 0.81
9. 繊維業 ／ 539.51 ／ 0.53
10. 建設業 ／ 1,084.96 ／ 0.35
11. 食料品 ／ 1,631.76 ／ 0.32
12. 鉱業 ／ 426.26 ／ 0.28
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,033.91 ／ 0.18
14. 小売業 ／ 1,206.63 ／ 0.17
15. 医薬品 ／ 3,113.73 ／ 0.14
16. パルプ・紙 ／ 434.65 ／ 0.13
17. 証券業 ／ 350.39 ／ 0.10
18. 非鉄金属 ／ 1,031.98 ／ 0.03
19. 機械 ／ 2,107.71 ／ -0.01
20. 陸運業 ／ 1,745.38 ／ -0.07
21. 情報・通信業 ／ 4,775.93 ／ -0.12
22. 銀行業 ／ 154.02 ／ -0.14
23. ガラス・土石製品 ／ 1,034.05 ／ -0.15
24. 化学工業 ／ 2,010.21 ／ -0.17
25. 空運業 ／ 194.5 ／ -0.21
26. 金属製品 ／ 1,140.08 ／ -0.27
27. 電気機器 ／ 3,388.22 ／ -0.32
28. 鉄鋼 ／ 464.79 ／ -0.59
29. 保険業 ／ 1,240.04 ／ -0.62
30. 輸送用機器 ／ 3,213.37 ／ -0.81
31. サービス業 ／ 2,446.23 ／ -1.08
32. 水産・農林業 ／ 467.29 ／ -1.68
33. その他製品 ／ 3,606.37 ／ -2.67《FA》
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