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OAMCのグラフペーパー別注Tシャツ、ユニフォームグリーン＆ビビッドオレンジのグラフィック
記事提供元：ファッションプレス
OAMC(オーエーエムシー)のグラフペーパー(Graphpaper)別注Tシャツが、2022年5月28日(土)よりグラフペーパー青山で販売される。
■グラフペーパー別注グラフィックTシャツ
OAMCがグラフペーパーのために用意したのは、フロントにOAMCのシーズンロゴをあしらったエクスクルーシブTシャツ。バックスタイルには、「Critical Optimism」のメッセージと、グリッドグラフィックを大胆にあしらった。
カラーは、ホワイト×ユニフォームグリーンと、ブラック×ビビッドオレンジの2色を用意。なお、このTシャツは、ミラノにあるOAMCのスタジオでデザインされ、日本にて生産された。
■【詳細】
OAMC グラフペーパー エクスクルーシブグラフィックTシャツ
発売日：2022年5月28日(土)
販売店舗：グラフペーパー青山
住所：東京都渋谷区神宮前5-36-6 ケーリーマンション 1A/2D
価格：24,200円
【問い合わせ先】
グラフペーパー
TEL ：03-6418-9402
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