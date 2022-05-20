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OAMCのグラフペーパー別注Tシャツ、ユニフォームグリーン＆ビビッドオレンジのグラフィック

2022年5月20日 17:03

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記事提供元：ファッションプレス

　OAMC(オーエーエムシー)のグラフペーパー(Graphpaper)別注Tシャツが、2022年5月28日(土)よりグラフペーパー青山で販売される。

■グラフペーパー別注グラフィックTシャツ

　OAMCがグラフペーパーのために用意したのは、フロントにOAMCのシーズンロゴをあしらったエクスクルーシブTシャツ。バックスタイルには、「Critical Optimism」のメッセージと、グリッドグラフィックを大胆にあしらった。

　カラーは、ホワイト×ユニフォームグリーンと、ブラック×ビビッドオレンジの2色を用意。なお、このTシャツは、ミラノにあるOAMCのスタジオでデザインされ、日本にて生産された。

■【詳細】

　OAMC グラフペーパー エクスクルーシブグラフィックTシャツ
発売日：2022年5月28日(土)
販売店舗：グラフペーパー青山
住所：東京都渋谷区神宮前5-36-6 ケーリーマンション 1A/2D
価格：24,200円

【問い合わせ先】
グラフペーパー
TEL ：03-6418-9402

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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