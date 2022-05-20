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5/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:20JST 5/20
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経先物は横ばい（26370、大阪比±0）
・VIX指数は低下（29.35、-1.61）
・米原油先物は上昇（109.89、+2.85）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（26402.84、-508.36）
・NYダウは下落（31253.13、-236.94）
・ナスダック総合指数は下落（11388.50、-29.66）
・1ドル＝127.70-80円
・SOX指数は下落（2890.33、-17.63）
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・消費者物価指数（4月）
・コンビニエンスストア売上高（4月）
・東京海上＜8766＞、SOMPO＜8630＞、MS&AD＜8725＞など決算発表
・NZ貿易収支（4月）
・中国最優遇貸出金利
・英小売売上高（4月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）
・バイデン米大統領が日本と韓国を訪問（24日まで）
・豪総選挙（21日）
・アジア太平洋経済協力（APEC）貿易相会合（21、22日）
・世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議、22-26日）
・世界保健機関（WHO）年次総会（WHA、22-28日）《ST》
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