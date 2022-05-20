*08:20JST 5/20

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は横ばい（26370、大阪比±0）

・VIX指数は低下（29.35、-1.61）

・米原油先物は上昇（109.89、+2.85）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（26402.84、-508.36）

・NYダウは下落（31253.13、-236.94）

・ナスダック総合指数は下落（11388.50、-29.66）

・1ドル＝127.70-80円

・SOX指数は下落（2890.33、-17.63）

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・消費者物価指数（4月）

・コンビニエンスストア売上高（4月）

・東京海上＜8766＞、SOMPO＜8630＞、MS&AD＜8725＞など決算発表

・NZ貿易収支（4月）

・中国最優遇貸出金利

・英小売売上高（4月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）

・バイデン米大統領が日本と韓国を訪問（24日まで）

・豪総選挙（21日）

・アジア太平洋経済協力（APEC）貿易相会合（21、22日）

・世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議、22-26日）

・世界保健機関（WHO）年次総会（WHA、22-28日）《ST》