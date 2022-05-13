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トプコン 大幅反発で高値更新、想定以上の増益見通しや連続増配を評価
記事提供元：フィスコ
*11:19JST トプコン---大幅反発で高値更新、想定以上の増益見通しや連続増配を評価
トプコン<7732>は大幅反発で高値更新。前日に22年3月期の決算を発表、営業損益は159億円で前期比2.4倍、従来計画135億円を上振れ。年間配当金も25円から36円に引き上げている。23年3月期は180億円で同13.1％増の見通し、市場コンセンサスは160億円弱の水準であった。ポジショニングを中心に主要セグメント揃って順調な拡大を見込んでいる。年間配当金も40円にまで引き上げ計画。《ST》
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