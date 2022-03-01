

*01:16JST 【市場反応】米2月シカゴPMI、20年8月来の低水準でドル買い後退

米2月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は56.3と、1月65.2から予想以上に低下し2020年8月来の低水準となった。その後発表された米2月ダラス連銀製造業活動指数は14.0と、1月2.0から予想以上に上昇。10月来の高水準となった。

米国債相場は続伸。10年債利回りは1.86％まで低下。ドル・円は115円60銭から115円17銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1180ドルから1.1237ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・2月シカゴ購買部協会景気指数：56.3（予想：62.3、1月：65.2）

・米・2月ダラス連銀製造業活動指数：14.0（予想4.3 1月：2.0）《KY》