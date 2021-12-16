関連記事
[通貨オプション]変動率1カ月ぶり低水準、レンジ相場受けたOP売り加速
記事提供元：フィスコ
*05:35JST [通貨オプション]変動率1カ月ぶり低水準、レンジ相場受けたOP売り加速
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが一段と強まり、1カ月ぶりの低水準となった。
リスクリバーサルはまちまち。1，3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、6カ月物や1年物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物6.60％⇒6.46％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.69％⇒6.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.83％⇒6.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.93％⇒6.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.82％⇒+0.83％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒+0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒+0.92％（08年10/27=+10.71％）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY外為：ドル急伸、FRBがテーパー規模2倍に加速、22年も3回利上げ予想とタカ派色示す＝FOMC 12/16 04:16
- NY外為：リスクオフ一服、ファウチ氏発言でオミクロン変異株の警戒感が緩和、ダウ一時プラス圏 12/16 03:14
- NY外為：トルコリラ史上最安値更新、4会合連続の利下げ織り込む 12/16 02:10
- NY外為：ドル上昇、FOMC結果発表控え 12/16 01:24
- 【市場反応】米12月NAHB住宅市場指数/10月企業在庫、ドル底堅い 12/16 00:23