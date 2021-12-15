日本電解　ストップ高、米国に新工場建設へ、車載電池用銅箔製品の供給能力増強／新興市場スナップショット



*10:11JST <5759> 日本電解 4730 +700

5日ぶり反発でストップ高。米国市場向け車載電池用銅箔製品の供給能力を増強するため、米子会社が新工場を建設すると発表している。場所は米サウスカロライナ州カムデンで、既存工場に隣接させる。設備投資額は約1.4億ドル（約150億円）。生産能力は年産約9000トン。22年春に着工し、23年夏に竣工する。新工場で生産する製品は米国内の大手電池メーカーに供給する予定。《ST》