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【M&A速報：2021/12/08（2）】飯田グループHD<3291>、ロシアの林産企業グループRFP社の買収を発表

2021年12月8日 16:43

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記事提供元：フィスコ


*16:43JST 【M&A速報：2021/12/08（2）】飯田グループHD<3291>、ロシアの林産企業グループRFP社の買収を発表
■飯田グループHD<3291>、ロシアの林産企業グループRFP社の買収を発表　金額は約600億円

■リトリートテック開発やホテル・結婚式場運営のクォーターズ、資金調達を実施

■海洋DXを推進するMarindows、シードラウンドで商船三井<9104>などから2億円の資金調達を実施

■スマレジ<4431>、大和ハウス工業<1925>子会社でマルチ決済サービス提供のロイヤルゲートを買収

■長瀬産業<8012>子会社の米Prinovaグループ、製粉・微粉加工受託会社の米Lakeshore Technologies社を買収

■投資運用業のシンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ（シンガポール）、デンヨー<6517>に追加出資　出資比率10.65％に

■梅の花<7604>、子会社の古市庵と梅の花plusを合併

■日立造船<7004>グループ、日鉄エンジニアリングの独子会社で廃棄物発電施設設計などのSBE社を買収

■KeyHolder<4712>子会社のワイゼンラージ、同じく子会社のUNITED PRODUCTIONSから映像制作事業を会社分割により譲り受け

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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