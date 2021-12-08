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【M&A速報：2021/12/08（2）】飯田グループHD<3291>、ロシアの林産企業グループRFP社の買収を発表
記事提供元：フィスコ
*16:43JST 【M&A速報：2021/12/08（2）】飯田グループHD<3291>、ロシアの林産企業グループRFP社の買収を発表
■飯田グループHD<3291>、ロシアの林産企業グループRFP社の買収を発表 金額は約600億円
■リトリートテック開発やホテル・結婚式場運営のクォーターズ、資金調達を実施
■海洋DXを推進するMarindows、シードラウンドで商船三井<9104>などから2億円の資金調達を実施
■スマレジ<4431>、大和ハウス工業<1925>子会社でマルチ決済サービス提供のロイヤルゲートを買収
■長瀬産業<8012>子会社の米Prinovaグループ、製粉・微粉加工受託会社の米Lakeshore Technologies社を買収
■投資運用業のシンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ（シンガポール）、デンヨー<6517>に追加出資 出資比率10.65％に
■梅の花<7604>、子会社の古市庵と梅の花plusを合併
■日立造船<7004>グループ、日鉄エンジニアリングの独子会社で廃棄物発電施設設計などのSBE社を買収
■KeyHolder<4712>子会社のワイゼンラージ、同じく子会社のUNITED PRODUCTIONSから映像制作事業を会社分割により譲り受け
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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