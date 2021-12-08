

*06:45JST 米国株式市場は続伸、ハイテクがけん引（7日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）

DEC21

Ｏ 28105（ドル建て）

Ｈ 28855

Ｌ 27960

Ｃ 28820 大証比+300（イブニング比-10）

Vol 14292



DEC21

Ｏ 28090（円建て）

Ｈ 28850

Ｌ 27955

Ｃ 28815 大証比+295（イブニング比-15）

Vol 51413

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）

トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファースト

リテ<9983>、デンソー<6902>、任天堂<7974>、ＨＯＹＡ<7741>、富士フイルム<4901>、

富士通<6702>、資生堂<4911>、オムロン<6645>、セコム<9735>、ＴＤＫ<6762>、日東電

<6988>など、対東証比較（1ドル113.54円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 187.44 2.85 2128 23

6758 （SONY） ソニーG 124.76 3.76 14165 180

9432 （NTTYY） NTT 27.83 0.69 3160 10

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 24.62 0.94 5591 83

6954 （FANUY） ファナック 21.04 0.42 23889 344

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.64 0.09 640 4.9

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 60.43 0.53 68612 752

6902 （DNZOY） デンソー 38.87 0.81 8827 105

7974 （NTDOY） 任天堂 57.75 1.78 52455 895

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 160.56 1.13 18230 300

7267 （HMC） ホンダ 28.89 0.56 3280 22

8001 （ITOCY） 伊藤忠 62.30 1.82 3536 22

8316 （SMFG） 三井住友 6.90 0.07 3917 2

4901 （FUJIY） 富士フイルム 76.66 0.91 8704 67

8031 （MITSY） 三井物 464.99 11.22 2640 18.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 53.04 1.12 6022 26

6702 （FJTSY） 富士通 34.66 0.70 19676 126

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.60 0.06 1476 12

5108 （BRDCY） ブリヂストン 21.84 0.49 4959 26

7751 （CAJ） キヤノン 23.27 0.77 2642 26.5

7733 （OCPNY） オリンパス 21.78 0.48 2473 32.5

6503 （MIELY） 三菱電 26.04 0.38 1478 8

8591 （IX） オリックス 102.78 2.21 2334 31

6723 （RNECY） ルネサス 6.28 0.12 1426 14

4911 （SSDOY） 資生堂 60.65 1.41 6886 53

6301 （KMTUY） コマツ 24.82 0.46 2818 17.5

7201 （NSANY） 日産自 10.13 0.31 575 4.9

8267 （AONNY） イオン 23.64 -0.01 2684 -66.5

6645 （OMRNY） オムロン 101.46 0.95 11520 105

1925 （DWAHY） 大和ハウス 30.30 0.58 3440 20

8802 （MITEY） 菱地所 14.29 0.15 1622 4.5

8053 （SSUMY） 住友商 14.26 0.21 1619 -25.5

4523 （ESALY） エーザイ 60.56 -0.11 6876 -10

2802 （AJINY） 味の素 30.76 0.32 3492 20

8002 （MARUY） 丸紅 95.15 3.40 1080 9.5

9735 （SOMLY） セコム 17.02 0.28 7730 49

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 39.62 0.82 4498 43

2503 （KNBWY） キリン 16.65 0.37 1890 0

1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.36 0.64 2425 11.5

7270 （FUJHY） SUBARU 9.35 0.28 2123 0.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.45 0.11 505 4.9

3407 （AHKSY） 旭化成 20.18 0.34 1146 6.5

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.33 0.04 3781 -54

6586 （MKTAY） マキタ 45.62 1.25 5180 79

6479 （MNBEY） ミネベア 55.04 1.79 3125 10

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 10.08 0.23 5722 -18

6988 （NDEKY） 日東電 37.14 0.91 8434 144

5802 （SMTOY） 住友電 13.81 0.77 1568 10.5

7202 （ISUZY） いすゞ 13.70 0.38 1556 6

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.24 0.12 2410 20.5

（時価総額上位50位、1ドル113.54円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7012 （KWHIY） 川重 7.31 2075 53 2.62

6770 （APELY） アルプス 19.17 1088 27 2.54

7974 （NTDOY） 任天堂 57.75 52455 895 1.74

6988 （NDEKY） 日東電 37.14 8434 144 1.74

1812 （KAJMY） 鹿島 11.91 1352 23 1.73

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 4.02 1826 -70 -3.69

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 48.10 5461 -139 -2.48

8267 （AONNY） イオン 23.64 2684 -66.5 -2.42

8053 （SSUMY） 住友商 14.26 1619 -25.5 -1.55

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.33 3781 -54 -1.41



「米国株式市場概況」（7日）

ＮＹＤＯＷ

終値：35719.43 前日比：492.40

始値：35423.99 高値：35819.47 安値：35423.99

年初来高値：36565.73 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：15686.92 前日比：461.77

始値：15510.91 高値：15720.09 安値：15507.66

年初来高値：16212.23 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4686.75 前日比：95.08

始値：4631.97 高値：4694.04 安値：4631.97

年初来高値：4743.83 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.81％ 米10年国債 1.484％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は492.40ドル高の35719.43ドル、ナスダックは461.77ポ

イント高の15686.92で取引を終了した。新型コロナのオミクロン変異株による経済への

影響が限定的で、景気回復期待が再燃し、寄り付き後、上昇。さらに、金利動向の安定

でハイテク株の買いも強く、終日堅調に推移した。セクター別では半導体・同製造装

置、自動車・自動車部品が上昇した一方、電気通信サービスは下落した。

半導体メーカーのインテル（INTC）は自動運転部門モービルアイの株式上場計画を発表

し上昇。バイオのノババックス（NVAX）は欧州連合（EU）による同社製ワクチン承認が

近いとの報道を好感し、大幅上昇した。コーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）は

アナリストの投資判断引き上げで上昇。携帯端末のアップル（AAPL）や電気自動車メー

カーのテスラ（TSLA）はアナリストの目標株価引き上げで上昇した。一方で、メディア

のコムキャスト（CMCSA）はブロードバンド契約者数の拡大ペースを巡り弱い見通しを

示したことが嫌気され、下落。

オンラインスタイリングサービスを提供するスティッチフィックス（SFIX）は取引終了

後に四半期決算を発表。弱い見通しが嫌気され、時間外取引で大幅下落している。

Horiko Capital Management LLC《FA》