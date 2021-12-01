

*16:45JST 【M&A速報：2021/12/01（2）】ビジネス・ブレークスルーグループ、蘭Quint社の日本法人と資本事業提携

■ビジネス・ブレークスルー<2464>グループのITプレナーズジャパン・アジアパシフィック、蘭Quint社の日本法人で教育・コンサル事業の日本クイントと資本事業提携

■あいらいふ、日本調剤<3341>子会社のメディカルリソースから有料老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「探しっくす」事業を譲り受け

■大日本印刷<7912>、東欧ウクライナに本社を置くエレックス(ELEKS)社の日本法人と資本提携 DX推進支援サービス提供へ

■学研HD<9470>、Ed-Tech事業開発やベンチャー投資などを手がける「Gakken LEAP」を設立

■産業用各種計測装置・計測システム開発の三弘、IoT開発運用プラットフォーム開発のcynapsと業務資本提携

■マネーフォワード<3994>、運営ファンドを通じて最先端技術やAIを活用した研究開発スタートアップBEST PATH RESEARCHに出資

■精神科に特化した訪問看護ステーションデライト運営会社を傘下に持つH&Hホールディングス、総額2.3億円の資金調達を実施

■高高度ガス気球開発など旅客技術開発スタートアップの岩谷技研、資金調達を実施

■提案資料作成クラウド「スマートスライド(SmartSlide)」提供のワッツユアリッチ、資金調達を実施

■ロイヤルティマーケティング支援SaaS「ReviewBank」開発のレヴィー、資金調達を実施

■会員制捜索ヘリサービス「ココヘリ」運営のAUTHENTIC JAPAN、総額4.35億円の資金調達を実施

■リンクアンドモチベーション<2170>子会社のリンクコーポレイトコミュニケーションズ、a2mediaを吸収合併

■アイセイ薬局、仙台市泉区八乙女の調剤薬局1店舗をロードアンダーに譲渡

■鍼灸整骨院事業などのケイズグループ、銀行系業務アプリケーション開発などのアンフォルムを買収

■ネクスグループ<6634>、子会社の異動に関する基本合意を発表 ワイン関連事業展開の伊MEC社の全株式譲渡など

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》