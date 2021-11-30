Twitterアプリ、iOS15で突然ログアウトされる不具合

あるAnonymous Coward 曰く、 iOS15でTwitterアプリを使用中のユーザーが突然ログアウトされる不具合が見つかったとのことだ。

かく言うタレコミ人もiOSでたびたびログアウトされる問題が起きていて、

iOS15がリリースされてから半年経って、ようやく「見つかった」のかという何とも言えない思いを感じている。

このバグはTwitterが25日に発表したもの。iOS 15版のTwitterアプリを使用している場合、勝手にログアウトを引き起こすとしている。修正についてはTwitter Supportアカウントで告知を行うとしている（Twitter Support、ITmedia）。

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